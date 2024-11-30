花蓮受助生找到人生目標 征戰籃球國際賽奪冠

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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）屏東縣善心人士李明榮生前將退休金捐給善牧中心，指定幫助花蓮偏鄉學生教育，受助學生阿皮仙（化名）來自隔代教養家庭，在籃球項目展現天賦，今年代表台灣出征國際特奧籃球3對3奪冠。

花蓮善牧中心今天舉行李明榮先生獎學金頒獎典禮，29名來自困難家庭的學生獲獎。善牧中心執行長朱玉貴說，李明榮是老師退休，關心花蓮偏鄉教育，生前將約新台幣400萬元退休金捐給善牧中心，指名要資助偏鄉學生。

朱玉貴說，資助學生來自飛炫屋、豐田長老教會等單位，主要為弱勢、隔代教養學生，由社工評選約30名國小到高中學業成績優良學生，每年底發放800元至2500元不等助學金，今年獲獎學生多為考取證照的高職生。

就讀花蓮縣玉里高中的「阿皮仙」國中時加入善牧中心，她說，國中時比較迷惘、頑皮，在社工的陪伴下找到目標，高中加入籃球隊，在國內選拔拿到代表資格，今年7月到中國參加特殊奧林匹克運動會拿到籃球3對3冠軍。

「阿皮仙」說，第二次拿到善牧中心獎助學金，會拿給阿公、阿嬤補貼家用或學費，未來希望繼續往體育發展。

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以考取證照獲獎的花蓮高商二年級學生「哲哲」分享，對平面設計有興趣，今年考取視覺傳達設計丙級檢定，會把獎助學金先存起來，打算準備更困難的乙級證照，明年要繼續考攝影、印前製程丙級證照。

17歲的「鬼得」說，從國小3年級就加入飛炫屋，就像有了第二個家，獲得很多人陪伴、支持，有心事都會跟老師分享，過去因學業成績不錯拿過幾次獎學金，會拿給媽媽分擔房租，未來希望可以繼續念大學。（編輯：李亨山）1131130