屏東釀醬生活節匯聚客家力量 產業培力助品牌升級

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）2024屏東釀醬生活節今天登場，現場匯集各家釀醬精品，也舉行客庄產業培力計畫結訓助品牌升級，由屏東縣長周春米頒發研習證書，展現屏東釀醬文化深厚底蘊及豐碩成果。

今天活動現場多達百家攤位，周春米與鄉親們走訪各攤並體驗屏東各式各樣客家釀醬文化，包含醬油、醬料、醬菜、醃菜、豆豉、果醋及味噌等，釀醬產品多元且豐富，每家業者皆以獨門技藝打造經典風味，讓現場民眾吃得開心、買得滿足。

周春米會中表示，屏東擁有充足陽光與水源，孕育出多元釀造與醃漬文化，如何將客家產業及文化歷史透過活動展出，讓更多鄉親能接觸到，是團隊一直努力的方向，透過2年的分析與檢討，此次釀醬生活節邀集縣內客家鄉鎮將最好的產業展示出來，有許多精品級的釀醬產品，展現屏東客家文化的魅力與實力。

周春米指出，今年度首度將「屏東釀醬生活節」與「客庄產業培力計畫」相互結合，展示培力班學員培訓成果，呈現屏東客庄產業的創新力與生命力，未來將持續攜手在地業者，協助客家業者品牌升級，共創客庄產業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣府提及，為促進屏東客家產業發展，今年開辦第1屆「屏東客庄產業培力班」，號召屏東客家地區釀醬、可可、米食及文化等多元產業，共計21家業者參與，課程聚焦於品牌行銷管理與定位，規劃知名度、好感度、首次消費、理解度、忠誠度等系列課程，不少學員將課堂所學融入產品包裝設計及網路行銷，為品牌注入全新活力與創意。

客家事務處表示，活動設有特色市集，匯集各家釀醬精品，讓民眾輕鬆選購，並推出限量的鹹酸甜禮盒與套餐組，以創新包裝方式傳遞釀造文化與屏東在地特色。（編輯：郭諭儒）1131130