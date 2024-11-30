台中豐原慈濟宮百年建醮 封街普渡1.5萬桌

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市豐原區慈濟宮百年建醮活動今天進入尾聲，全區各醮壇共擺設1.5萬桌普渡，台中市長盧秀燕出席開香祈福，祈求庇佑豐原區繁榮安康，市民健康快樂。

建廟迄今逾300年的豐原慈濟宮，依民間習俗展開為期7天的「建廟三百年祈安五朝清醮盛事大典」，建醮活動今天進入尾聲，慈濟宮在聖母壇總壇旁信義街封街普渡，全區各醮壇共擺設1.5萬桌普渡，場面盛大。

建醮活動下午舉行普渡開香儀式，盧秀燕、立法院副院長江啟臣、民進黨立委何欣純、國民黨立委楊瓊瓔及中市議員張瀞分都出席開香祈福儀式。

盧秀燕指出，豐原慈濟宮歷史悠久，主祀天上聖母，地方俗稱豐原媽、葫蘆墩媽，是豐原地區相當重要的信仰中心，也是台中市12個百年宮廟之一。今年迎來百年建醮大典，感謝慈濟宮主委陳誌鋒率領全體幹部耗時1年半費心籌辦。

盧秀燕表示，建醮期間依照民俗科儀全程齋戒茹素，並藉由一系列科儀，祈求天地眾神佛庇佑合境平安，眾善信共沐神恩，相信「豐原媽」慈悲靈驗，一定會庇佑豐原區繁榮安康，市民健康快樂。

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台中市民政局說明，建醮大典是道教傳統的祭典儀式，這次醮典分設6壇，除慈濟宮設立總壇聖母壇外，並設立中區玉皇壇、東區三官壇、南區天師壇、西區觀音壇及北區北極壇，市府陽明大樓前廣場更使用1萬斤白米排列成祈福米龍，醮壇規模更勝以往。

民政局指出，廟方並推出期間限定「廟西夜市」，因應習俗「全賣素食」，特殊亮點因此大受好評，天天湧現大量人潮，非常熱鬧。活動在今天莊嚴隆重的普渡法會、謝壇、謝斗、謝燈篙及跳鍾馗等科儀結束後，為慈濟宮百年建醮大典畫下完美句點。（編輯：謝雅竹）1131130