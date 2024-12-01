美麗基隆7年來首次動畫參賽 黑鳶獲最佳影片獎

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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）美麗基隆攝影及影片創作比賽今天頒獎，7年來首次有動畫作品參賽，其中「美麗基隆-黑鳶」以迷途的小黑鳶帶出基隆市景點及人文，小黑鳶最終一家團聚，獲頒發「最佳影片獎」獎金新台幣4萬元。

頒獎典禮下午在基隆長榮桂冠舉行，基隆市政府參議楊桂杰、基隆市政府綜合發展處副處長陳文昭、基隆市議會議長童子瑋出席頒獎，並給予創作者勉勵。

陳文昭表示，今年活動主題是「富美學的乾淨城市」，最令人驚豔的是，活動舉辦7年以來，首次有動畫作品投稿，也希望未來更多的創作者能發想出不同創意，說出屬於基隆的故事，表達對基隆的關懷。

影片組由「黑鳶製作團隊」創作的動畫「美麗基隆-黑鳶」獲得「最佳影片獎」，故事敘述小黑鳶與家人在天空自在遨翔時，貪吃的小黑鳶發現貨車內裝有魚貨，脫隊飛入貨車內大快朵頤時，被司機鎖在車廂內載到海洋廣場。

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小黑鳶在成年黑鳶帶領下飛往基隆塔，隨後指引小黑鳶往和平島方向尋親，小黑鳶途經正濱漁港彩色屋、和平島地質公園，飛行時天空突然下起雨，小黑鳶叼著吉古拉，在台畜公司認養的和平橋頭候車亭躲雨，遊客見狀為小黑鳶換上乾淨的吉古拉放在袋子內，等到雨過天晴，小黑鳶叼著袋子，再次踏上尋親之路，最後總算一家開心團員。

評審表示，「美麗基隆-黑鳶」以動畫方式呈現黑鳶在空中飛行的視角，同時呈現出家庭及在地的溫暖，能在短時間內包含到所有元素，導演及團隊的構思十分縝密。（編輯：戴光育）1131201