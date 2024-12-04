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屏東在宅急症照護 10個團隊參與實現在地老化

2024/12/4 15:46
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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）屏東縣65歲以上老年人口比例20.6％，已是超高齡社會，縣府7月起配合中央推動在宅急症照護，全縣有10個照護團隊，現有46名個案接受照護，實現在地老化目標。

今年7月1日起衛生福利部推動「全民健康保險在宅急症照護試辦計畫」，由醫師、護理師、藥師及呼吸治療師組成照護小組，讓肺炎、尿路感染或軟組織感染而需要住院接受抗生素治療的病患，可以選擇留在家裡或照護機構內接受治療，並搭配遠距醫療，讓病患不必住院也能接受良好的醫療照護，減少院內交叉感染風險，減輕民眾負擔。

屏東縣政府今天舉行「在宅急症照護 實現在地老化目標」，衛生局長張秀君指出，屏東縣有10個照護團隊，共27家醫療院所與居家護理所參與計畫，目前有46名個案接受照護，達成在宅安心、安養、安老，打造社福一體式服務的幸福社會。

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張秀君表示，在宅急症照護是居家醫療的擴大服務，醫師會到宅，期間除了視訊醫療、24小時聯絡管道，有需要入院時也有綠色通道優先處理，是醫療平權及在地醫療的實踐。

衛生局提及，民國109年起整合居家醫療、居家護理、到宅牙醫、行動復能、行動營養師、行動心理師及長照服務等在宅醫療照護服務，獨創貼心到宅居家整合照護平台，由專業醫療人員平日服務個案時，迄今已有1402人次申請，完成媒合服務1025人次，目前也在建置服務軟體，便利醫療人員及民眾申請使用。（編輯：郭諭儒）1131204

張秀君
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