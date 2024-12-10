大林慈濟與嘉縣府簽MOU 提供體育選手醫療照顧

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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）為提供嘉縣高、國中小學體育班學生與績優選手健康保障與傷害防護，縣府與大林慈濟醫院今天簽署合作備忘錄（MOU），優免掛號費、部分補助醫療費用，讓選手專心訓練。

今天在嘉義縣府招商中心簽署MOU，嘉義縣長翁章梁、大林慈濟醫院主秘劉鎮榮、高功能運動醫學中心暨中醫部主任陳韋任等人出席，並邀請縣內跆拳道選手精彩表演。

此外，企業也響應加入照護嘉義縣選手行列，台灣恩慈公司從113學年度開始，每學期將捐助新台幣30萬元，1年共60萬元，用於補助選手醫療；富商國際公司則捐贈高階運動傷害治療設備，給大林慈濟醫院高功能運動醫學中心。

翁章梁致詞指出，運動員的健康是最重要資產，感謝大林慈濟醫院、恩慈公司對嘉義縣運動員的支持與捐助，幫助更多選手專心訓練，減少運動傷害風險，並保障身體健康，減少經濟負擔，為未來運動事業奠定堅實的基礎。

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在世界12強棒球賽擔任台灣隊隊醫的陳韋任表示，優秀的運動員都來自於三級學校（國小、國中、高中），過去資源較欠缺整合，無法給予運動員良好的照顧，透過此次合作提供優免門診掛號費和快速綠色就醫通道，讓體育學生能夠更容易獲得及時的醫療治療，提升健康水平，在世界的舞台發光發亮。

教育處表示，與大林慈濟醫院合作內容主要是高功能運動醫學中心各科門診優免掛號費及部分補助就醫所需醫療檢查、醫療處置、住院或手術等費用。（編輯：郭諭儒）1131210

為提供嘉縣高、國中小學體育班學生與績優選手健康保障與傷害防護，縣府與大林慈濟醫院10日簽署合作備忘錄（MOU），大林慈濟醫院高功能運動醫學中心暨中醫部主任陳韋任（前）表示，將能提供運動員良好照顧。中央社記者蔡智明攝 113年12月10日