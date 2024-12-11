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連江縣政府2025年日曆 民眾躍上頁面當主角

2024/12/11 21:21（12/11 21:26 更新）
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連江縣政府本週起針對縣內各家戶發放2025年日曆，共選用超過300張照片，回顧整年度縣內活動。中央社記者潘欣彤攝 113年12月11日
連江縣政府本週起針對縣內各家戶發放2025年日曆，共選用超過300張照片，回顧整年度縣內活動。中央社記者潘欣彤攝 113年12月11日
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（中央社記者潘欣彤連江縣11日電）連江縣政府自本週起發送2025年日曆，新日曆選用超過300張照片，並回顧整年度縣內活動，讓縣民有機會登上日曆成為「一日主角」。

連江縣政府行政處長陳明傑今天接受中央社記者訪問指出，縣府日曆慣例以縣民照片為主題，持續至今約20年，本週陸續透過村長發送各家戶及旅台同鄉會。實際印製數量不對外公開，但頗受民眾尤其是旅台鄉親歡迎，近年多供不應求。

陳明傑說，日曆每頁均選用1張由馬祖日報社提供的照片，主要以縣內活動、外賓訪問、地方民俗風情等為主，例如元旦為升旗典禮照片，6月下旬是各校畢業典禮，讓民眾透過撕日曆迎接新的一天同時，也能回顧去年此時縣內發生的大小事。

至於選擇照片標準，陳明傑表示，因曾接獲民眾反映，因此在選照上「盡量減少縣長出現比例」，且針對活動相對較少的莒光、東引鄉增加照片張數，目標讓每名縣民翻閱時就算不能看到自己，也一定能發現認識的親友，凝聚對縣內的認同。

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陳明傑透露，他的親戚曾經在縣府日曆上看到縣長前往家中祝壽的照片，竟裁剪後裱框，再寄給他的家人，讓他感動不已，這就是日曆引發的正向循環。

由於時代改變，紙本日曆逐漸淡出民眾生活，陳明傑坦言，印製日曆傳統會再持續幾年不得而知，但發送過程中，許多長輩向縣府反映仍習慣每天撕1頁的感覺，甚至不希望改成月曆或桌曆，成為他們持續製作的最大動力。（編輯：戴光育）1131211

連江縣政府推出以縣民為主角的日曆持續至今約有20年，民眾翻閱日曆時就算不能看到自己，也能發現認識的親友，因此頗受縣民與旅台同鄉會歡迎，近年多供不應求。中央社記者潘欣彤攝 113年12月11日
連江縣政府推出以縣民為主角的日曆持續至今約有20年，民眾翻閱日曆時就算不能看到自己，也能發現認識的親友，因此頗受縣民與旅台同鄉會歡迎，近年多供不應求。中央社記者潘欣彤攝 113年12月11日
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