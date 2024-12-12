南投市志續修完成 11篇章記錄人文歷史觀光

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）時隔逾20年，「南投市志」續修完成出版，11個篇章詳細記錄南投市風土人文、歷史、觀光，尤其這次特別新增觀光篇，介紹中興新村、家樂福夜市、南投戲院等居民耳熟能詳景點。

迎接南投市開拓300年，市公所3年半前啟動「續修南投市志」計畫，邀國立暨南國際大學榮譽教授孫同文擔任主持人，由逢甲大學教授王志宇等人編纂及審查，收錄2000年至2020年南投市地理風貌到經濟發展等重要變遷軌跡，11個篇章增加包含宗教禮俗篇、觀光篇。

市公所今天發表，南投市長張嘉哲說，「續修南投市志」是南投市20年來重大文化工程，不僅記錄歷史，更是連結未來橋梁，紙本收藏在南投市圖書館可翻閱，市公所也推出電子書，可上市公所網站點入「南投市簡介」，即可線上閱讀，邀市民一起翻開南投的故事。

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張嘉哲表示，從檔案資料收集到田野調查、老照片到地方耆老口述歷史，這次續修是一次全方位知識探索，編纂團隊不僅實地走訪各處，還舉辦多場地方座談會，廣泛聽取南投人心聲，呈現真實而有溫度的南投風貌，感謝編纂人員、審查委員、南投市民代表會支持。

王志宇接受中央社記者訪問表示，南投市是觀光小鎮，因此這次新增觀光篇，有系統整理南投市重要觀光景點；編修初期因對地方人事物較不熟，田野調查稍有阻礙，後來打通「人的關係」就很順暢，後續編纂、校對也花較多時間仔細進行，團隊很用心完成。（編輯：李淑華）1131212