高捷O9聯開案周邊道路試挖 21日起階段性封閉路段

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（中央社記者林巧璉高雄13日電）高雄捷運O9聯開案周邊都市計畫道路開闢工程規劃21日上午9時至下午3時進行試挖作業，將階段性輪流封閉輔仁路、輔仁路7巷、四維一路，並封閉中正一路向左轉車道。

高雄市工務局今天新聞稿表示，工程預計輪流封閉輔仁路（中正一路至四維一路）、輔仁路7巷（中正一路至四維一路）及四維一路（輔仁路至輔仁路7巷），並封閉中正一路西向左轉車道（輔仁路口），提醒民眾改由福德三路、福壽路、河南路等道路行駛。

工務局表示，考量施工地點鄰近國道1號交流道，上班時段車流量龐大，因此採假日車流量較少的時段進行封路試挖作業，路口配置交維人員協助引導車輛，將於當天完成開放通行。

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O9聯開案配合打造高雄「運動城市」政策，先進行中正體育場改建計畫，將原本封閉式場所改造開放式場域，保存部分看台，打造600公尺環形高架散步道，導入公園遊憩、商業服務機能，同時更新既有運動設施，打造「Kaohsiung Highline」開闊新穎複合型運動公園，預計年底完工。

同時全案歷經2年都市計畫變更程序，將原有運動設施重新集中規劃設置，興闢公園、綠地及綠兼道等公共設施，並拓寬輔仁路、輔仁路7巷及四維一路道路系統，開發後將成為高雄最大「運動產業聚落」新地標。（編輯：孫承武）1131213