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新北元旦升旗新店碧潭親子健走 卡通波力Poli同樂

2024/12/13 13:38（12/13 14:16 更新）
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新北市民政局14日表示，114年元旦升旗將在新店區碧潭東岸廣場舉行，結合親子健走活動，即日起開放線上報名。圖為副市長朱惕之（中）、體育局長洪玉玲（右）、民政局長林耀長（左）13日出席活動記者會。中央社記者黃旭昇新北攝 113年12月13日
新北市民政局14日表示，114年元旦升旗將在新店區碧潭東岸廣場舉行，結合親子健走活動，即日起開放線上報名。圖為副市長朱惕之（中）、體育局長洪玉玲（右）、民政局長林耀長（左）13日出席活動記者會。中央社記者黃旭昇新北攝 113年12月13日
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（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市政府民政局表示，114年元旦升旗將在新店區碧潭東岸廣場舉行，並結合親子健走，邀卡通明星波力Poli同樂。健走路線全長2.5公里，活動今天上午起，開放線上報名。

民政局表示，114年元旦活動將於新店碧潭東岸廣場舉行，除邀請市民升旗，也歡迎外縣市民眾一起健走，迎接2025年。欲參加健走的民眾，今天上午10時起線上報名。

新聞稿表示，健走路線全長2.5公里，從碧潭東岸廣場出發，步行至親情河濱公園後折返。沿途除行經碧潭堰、夢遊天地兒童遊戲場及寵物公園，將有卡通明星賽道標語牌，為大家加油打氣。

民政局說，現場也有新北青農攤位，活動結合受歡迎的卡通明星「救援小英雄波力Poli」，報名並完賽者可獲得授權款兒童背包及方巾，還可參加抽獎，獎品有手機、掃地機器人、兒童電動車、湯屋券等。

另外，法鼓山今天發布新聞表示，歡迎民眾元旦到各分寺院參與跨年歲末辭舊迎新、元旦早課，共同迎接嶄新的2025年，為親友與世界祈福。

法鼓山表示，2025年春聯為「有大願力」，代表許願往目標前進的力量。14日起在海內外各分寺院同步開放民眾索取。21日起，在全聯福利中心及大潤發門市限量發送，以暖心迎新年。（編輯：李錫璋）1131213

法鼓山13日表示，2025年春聯為「有大願力」，代表許願往目標前進的力量；14日起在海內外各分寺院同步開放民眾索取。21日起，在全聯福利中心及大潤發門市限量發送。（法鼓山提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年12月13日
法鼓山13日表示，2025年春聯為「有大願力」，代表許願往目標前進的力量；14日起在海內外各分寺院同步開放民眾索取。21日起，在全聯福利中心及大潤發門市限量發送。（法鼓山提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年12月13日
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