養生館媒介外籍女賣淫2度查獲 新北市強制斷水電

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（中央社記者黃旭昇、趙敏雅新北13日電）樹林警分局今天表示，新北市樹林區「皇金閣泰式男女健康會館」遭2次查獲按摩小姐性交易，業者掛羊頭賣狗肉，合法掩護非法，公安聯合稽查小組12日晚上斷水斷電處分。

樹林警分局今天發布新聞指出，臨檢並鎖定目標後，今年5月及9月間分別持搜索票前往樹林區中華路的養生健康會館取締，查獲以觀光名義赴台的東南亞女子與客人在包廂中從事「半套性交易」，依妨害風化罪嫌移送法辦。

警方表示，新北市城鄉局在此會館首度查獲色情交易後，依違反都市計畫法裁罰，但店家仍持續從事色情交易，經送請新北市公安會議決議，列為優先執行強制處分對象。

列為優先執行強制處分對象後，警方指出，12日晚間會同城鄉局、經發局、消防局、工務局聯合稽查，除查獲此會館櫃台某員工因毒品案遭宜蘭檢署通緝外，並清場執行斷水、斷電處分。

依都市計畫法新北市施行細則規定，城鄉局表示，住宅區並不禁止經營養生館從事瘦身美容業，但業者涉嫌利用觀光簽證媒介年輕外籍女子赴台性交易，企圖以合法掩護非法，違反都市計畫法。

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新北市城鄉局開發管理科長張記恩接受中央社記者電訪表示，公安強制斷水電處分是因業者連續2次被查獲在住宅區從事色情行業，達到公安強制斷水、斷電處分規定。

張記恩指出，除依都市計畫法規定，2次處以業者罰鍰共新台幣18萬元，也針對此場所執行斷水及斷電處分。雖然警方第2次查獲性交易是在9月間，但為求謹慎與證據鑑定確鑿，並經公安小組會議決議，才於昨天執行。（編輯：戴光育）1131213