本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

彰化2國小高鐵站合唱台灣尚勇 學習奮戰不懈精神

2024/12/13 22:34（12/13 22:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
彰化縣大村國小與平和國小合唱團日前參加高鐵台中站「藝起來高鐵」活動，於車站大廳演唱「台灣尚勇」等多首歌曲，吸引民眾聆賞。圖為大村國小合唱團演出情形。（大村國小提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年12月13日
彰化縣大村國小與平和國小合唱團日前參加高鐵台中站「藝起來高鐵」活動，於車站大廳演唱「台灣尚勇」等多首歌曲，吸引民眾聆賞。圖為大村國小合唱團演出情形。（大村國小提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年12月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化13日電）彰化縣大村及平和國民小學合唱團在高鐵台中站演唱「台灣尚勇」等歌曲，吸引民眾聆賞；大村國小校長吳偉誠表示，除讓藝術融入生活，也希望學生學習台灣隊奮戰不懈精神。

大村國小合唱團70多名學生及平和國小合唱團40名學生8日參加高鐵台中站「藝起來高鐵」活動，在大廳演唱世界12強棒球賽台灣隊應援曲「台灣尚勇」等歌曲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳偉誠今天告訴中央社記者，合唱團平時除在校內練習，也會尋求公共場所演出機會，這次與平和國小合唱團合作，曲目特別安排「台灣尚勇」，希望學生學習在12強賽奪冠的台灣隊奮戰不懈精神。

大村國小說，目前合唱團成員多為3年級到6年級，今年代表彰化參加「112學年度全國師生鄉土歌謠全國賽」，在閩南語組、客語組都獲優等，去年獲邀前往波蘭參加「2023波蘭克拉科夫國際合唱大賽」拿下金牌。（編輯：李明宗）1131213

#台灣隊
#高鐵台中站
#彰化縣
#世界12強棒球賽
#大村
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

105
更多編輯台推薦新聞：