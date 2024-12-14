地方議員助理工作包羅萬象 拍片剪輯到出席公祭

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）全國910席市、縣議員助理費明年調高，提供更多助理就業機會。工作內容從影片拍攝剪輯及組織經營到出席公祭、宮廟活動，包羅萬象，學經歷條件要求不高，唯一條件要專職。

今年6月立法院修正通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，直轄市每名議員的助理補助費從每月新台幣24萬元調高至32萬元，至少聘用6人；縣市議會每名議員每月助理補助費從8萬元調高至16萬元，至少聘用2人。

目前各縣市議會陸續通過明年度預算，包含議員助理補助費。有議員選擇調高目前助理薪資，也有議員選擇增加助理，如果議員增加1至2名助理，全國至少將增加近千名議員助理。

日前包括桃園市議員劉勝全、台中市民進黨議員陳淑華、新竹市民進黨議員陳建名等10餘名議員都在人力銀行徵才。

劉勝全徵助理條件，工作經歷、學歷要求、科系要求、語文條件均不拘，可融入宗教文化、地方各活動者佳。主要工作選民服務、選務工作，隨行議員或協助出席行程、服務案件會勘。月薪3萬2000至3萬8000元。

陳淑華的助理工作內容組織經營管理（參加地方行程活動、地方人脈經營）、協助處理民眾陳情案件、市政議題及新聞處理、完成其他議員交辦任務。月薪3萬至3萬2000元。

陳建名徵求助理的工作內容影片拍攝、剪輯、簡易美術編輯，以及簡易政治議題了解和其他上級主管交辦事項。月薪3萬7000元以上。

台東縣國民黨籍議員鄭崗山表示，他服務的區域是原住民鄉鎮，而且又是在台東，很難碰觸到法案的研究，因此他的助理主要是為民服務和跑婚喪喜慶，還有幫忙協調鄉親的糾紛，「地方有任何需要，包括雞走失了，也都會找議員的助理幫忙」。

有相關工作經驗的網友表示，議員助理的工作包羅萬象，包括選民服務、送摸彩品、喪家上香、殯儀館上香、載議員跑行程、發文宣，有時還要跟總統握手。

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網友說，一般地方議員助理都是親友介紹，很少公開外聘，做的事就像大哥的小弟一樣，錢不多，事情很多，沒有界線，要有熱忱，一般都是想往政治發展的年輕人做的。

台東縣議會總務組主任許建德表示，根據地方制度法、台東縣議會組織自治條例、地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例，對議員助理的條件、工作內容、能力沒有限制，都由議員依需要尋找助理，在議會的資格審查唯一條件就是要專職。（編輯：謝雅竹）1131214