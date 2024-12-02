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賴總統贈陳傑憲帆布包 台中在地製造

2024/12/2 22:55
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（中央社記者趙麗妍台中2日電）總統賴清德日前接見世界棒球12強賽奪冠的台灣代表隊，並贈送帆布包，由台灣隊長陳傑憲代收。中市議員陳淑華今天說，老牌帆布包來自台中，因總統贈禮讓民眾看見台中在地文創。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨市議員陳淑華特別背了帆布包，她指出，這款包來自台中市大甲區「一帆布包」，今年獲得iF國際設計獎，恰好就是賴總統接見台灣棒球隊員時，贈送給球員的伴手禮之一。

業者也在臉書專頁分享自家包包獲賴總統選擇為伴手禮，致贈給台灣隊。業者表示，本身也是棒球迷，看到自家的包包，在2名台灣隊長手中傳遞著，胸中的感動彷彿要滿溢出來。

陳淑華表示，來自大甲在地職人製作的產品，獲得賴總統青睞後，入選為贈送給台灣隊的伴手禮，大大提升了知名度，反觀市府對台中在地文創商品推廣，看不到具體作為。

民進黨籍市議員陳俞融指出，今年台中原創TCOD計畫吸引105家業者、153組參與，入選28組原創商品，銷售數據從去年的新台幣3080萬元，今年驟降至1147萬元，銷售額暴跌62%。

對此，盧秀燕指出，她曾從原創計畫中選過8次產品致贈外賓；文化局長陳佳君則說，耶誕節與跨年將至，都是送禮的旺季，今年台中原創營業額還未計入2個節日的銷售額，未來也會跨局處連結，請各局處一起推廣行銷。（編輯：郭諭儒）1131202

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