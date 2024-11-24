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台中發物調券議員批政策買票 市府：後續審慎評估

2024/11/24 15:24（11/24 16:11 更新）
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台中市政府日前發放限量物調券，民進黨市議員陳淑華24日指出，物調券只有發放當天購買潮，民眾排隊領取卻造成噪音與交通各式亂象，也質疑是政策買票。（陳淑華服務處提供）中央社記者蘇木春傳真 113年11月24日
台中市政府日前發放限量物調券，民進黨市議員陳淑華24日指出，物調券只有發放當天購買潮，民眾排隊領取卻造成噪音與交通各式亂象，也質疑是政策買票。（陳淑華服務處提供）中央社記者蘇木春傳真 113年11月24日
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（中央社記者蘇木春台中24日電）中市府日前發放限量物調券，有民代批評，物調券只有發放當天購買潮，民眾排隊領取卻造成噪音與交通亂象，也質疑是政策買票；市府表示，後續會審慎評估物調券相關發放規劃。

市府經發局21日起連續3天，於各大市場、夜市、商圈發放物調券，有108處場域共35萬份價值新台幣200元物調券，供民眾消費使用。

民進黨市議員陳淑華今天發布新聞稿表示，疫情期間為提振基層經濟，開始發放的市場券作法，台中市落後3年後才開始發放物調券，卻由應急措施變成每年發放的政策，這是討好式行政作為的政策買票。

陳淑華指出，這種因應疫情的行政鼓勵，用在疫情間鼓勵民眾上街、進入市場買菜消費的作法，不同於台中市的討好式政策，只有出現一次性發放當天購買潮，沒有形成回購率提升，加上排隊領取造成噪音、交通各式亂象。

陳淑華主張，市府應審慎檢討，擬定完整配套，要有能吸引民眾一直並重複進市場回購的行政作為，才是對基層經濟有效優質政策。

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市府今天透過文稿表示，物調券與中央政府疫後強化經濟所推普發現金政策一樣，都是短期內能有效振興地方經濟的政策，透過民眾負擔一半費用，鼓勵民眾外出消費，並帶動商家營業額，從去年到今年總共5波發放，深受民眾與商家好評。

市府指出，會持續著重市場、夜市、商圈等基層商家軟硬體改善，提升商家競爭力與服務，同時會考量台中整體經濟狀況，以及商家營業所得、稅收情形、人潮多寡等因素，審慎評估物調券相關發放規劃。（編輯：陳仁華）1131124

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