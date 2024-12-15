竹市啟動低溫關懷 發送物資助街友獨老

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（中央社記者管瑞平新竹市15日電）氣溫驟降，新竹市政府啟動低溫關懷機制，由社工與相關單位聯合巡訪，發送保暖物資予街友、關懷獨居長者，同時評估需求，提供沐浴住宿、庇護安置等服務。

新竹市政府社會處今天表示，因應氣溫下降，市府結合公私團體力量，啟動街友低溫關懷措施，於轉運站地下道、東門城及護城河等街友聚集處加強關懷訪視，發放熱飲及禦寒外衣物、暖暖包等保暖用品，以免街友受寒。

社會處指出，除發放保暖物資，同時評估街友需求，提供沐浴住宿、就業輔導、醫療照顧等多樣資源，白天開放街友避寒空間（武昌街42號）、放寬臨時性夜間住宿（武昌街29號），提供庇護安置等服務。

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對於竹市列冊355名獨居長輩，社會處說，結合11個志工團體加強關懷訪視及電話問安，依長輩需要提供保暖物品或熱水壺等，協助檢視居家用電安全及熱水器正確使用方法，並提醒長者勿長時間逗留戶外。

竹市社會處呼籲，市民若發現年老或體弱街友、獨居長輩有緊急安置或物資需求，可撥打1999專線或通報市府社會處（03）5352657；若想捐贈愛心餐食、物資，也可以聯繫市府，讓資源做最妥善的安排。（編輯：張銘坤）1131215