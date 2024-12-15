到高雄推廣青森蘋果 青森知事盼強化雙方交流

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）日本青森縣知事宮下宗一郎今天到高雄連鎖賣場推廣當季蘋果，他穿著印有蘋果圖樣的T恤，圖中有個台灣形狀的小葉片，他說，這代表把台灣放在心上，盼透過蘋果強化雙方交流。

青森縣是日本農業縣，糧食自給率達117%，引以為傲的蘋果年產量達5000萬噸以上，佔日本蘋果年收總產量63%。青森蘋果輸出第一名的國家就是台灣，台灣平均年進口量達2萬多噸，主要品種黃王、土岐、早生富士、世界一、喬納金等。

宮下宗一郎今天出席家樂福舉辦的「青森蘋果150週年慶記者會」，介紹青森蘋果的美味與高品質，邀請民眾品嚐青森蘋果，並有機會到青森縣旅遊、吃美食。

宮下宗一郎還穿著一件印有蘋果圖樣的T恤，他說，衣服上的蘋果圖樣中有個小葉片，是設計台灣的形狀，代表把台灣放在心上，希望透過蘋果強化台灣與青森的各種交流。

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家樂福指出，青森蘋果甜度可達14度且酸甜適中又多汁，特別是細膩的栽培照護，無上蠟洗淨就可連皮食用。12月正是品嚐青森蘋果晚生種的最佳時機，家樂福特別空運蜜富士、王林、名月蘋果等來台，讓民眾品嚐當季青森蘋果。

家樂福除了今天舉辦青森蘋果試吃會，也預告農曆新年前將陸續帶來土岐蘋果、世界一蘋果、紅顏姬蘋果、名月蘋果，王林蘋果，蜜富士蘋果、喬納金蘋果等青森特選蘋果，供台灣民眾品嚐。（編輯：李淑華）1131215