推動AI研發應用 苗栗縣產官學簽合作備忘錄

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣政府今天與群聯電子、國立聯合大學簽署AI產官學合作備忘錄（MOU），將攜手整合資源，推動AI研發、人才培育及智慧應用，共創3贏。

簽署儀式在縣府舉行，由苗栗縣長鍾東錦、群聯電子股份有限公司執行長潘健成、聯合大學校長侯帝光，共同簽署「AI產官學合作備忘錄（MOU）」，為推動苗栗邁向智慧城市願景，邁出重要一步。

縣府工商發展處表示，此次簽署的MOU主要包括技術研發合作、人才培育計畫、智慧應用落地3大方向，將共同投入AI應用技術研究，開發適用於智慧城市的解決方案。

鍾東錦指出，縣府致力於推動智慧城市建設，希望透過與學術機構和科技企業的合作，由公務體系做起，讓公務員減少文書作業的耗時、提升工作效能，將AI應用落實於地方治理與民生服務，如警民合作、消防連線、智慧觀光、衛生管理和稅務創新等，提升縣民生活品質。

鍾東錦期望未來府內公務人員都要學習新進的AI系統，將由聯合大學設立AI專業課程提供公務人員學習；群聯電子提供實習與技術支持，讓公務體系更貼近時代，邁向智慧城市。

潘健成表示，未來將攜手苗栗縣政府及聯合大學深耕AI應用研發，以培育學生為出發，讓AI學習帶動政府效能，期盼透過這次合作為全台帶來示範效應。

侯帝光表示，聯大新一期校務發展中長程計畫及深耕計畫特別加入推動全校AI教育專章。內容包括建構AI教育所需的軟硬體設施、設立AI產學專才學分學程及申請台灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA）會員資格，全力培訓AI所需人才。（編輯：李錫璋）1131218