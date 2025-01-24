政院擬凍5成地方補助 鍾東錦：苗栗已無力舉債

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）行政院計畫對地方政府補助項目先凍結50%。苗栗縣長鍾東錦今天表示，尚不清楚凍結細項，但苗栗縣財政是各縣市最困難已無力舉債，盼朝野和談，中央地方合作建設才是國家之福。

行政院長卓榮泰昨天說，因應總預算案遭大幅減列，因此他決定盤整去年核定補助的案件與預算，年後收回重新核定，其中地方政府補助不直接牽涉弱勢福利政策部分，補助項目都先凍結50%。

今天是農曆春節前最後上班日，鍾東錦偕妻子陳美琦由副縣長邱俐俐、秘書長陳斌山等幹部陪同，前往縣府各局處發送新春福袋，提前向員工賀年。

針對行政院計畫先凍結50%地方補助，鍾東錦在受訪時表示，目前還不清楚凍結的細項，但縣府預算都已經經過議會通過，也預計中央今年會有補助下來，如果是刪減這一部分的50%，那會非常嚴重，難不成建築物蓋到一半，剩下一半就不用蓋了。

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鍾東錦指出，其他縣市或許還可以透過舉債來補足中央不補助50%，但苗栗縣政府的財政是全國最困難的，已經沒有舉債空間，「若中央不補助，我們也舉不了債，完全沒有辦法」因為行政院也沒有講得很詳細，各縣市也都不清楚，更無從因應。

鍾東錦強調，人民的期待一定是希望穩定、安定，總統賴清德也曾說過「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下」，他覺得現在朝野真的應該是要和談，大家放下心情各退一步談看看，讓地方跟中央合作來建設地方，才是最重要的事，相信大家的目標都是一樣，不管是朝野或哪個縣市，都希望台灣越來越好。（編輯：張銘坤）1140124