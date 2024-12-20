高市盛興公園改造完工 打造社區新休憩空間

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄市前鎮區盛興公園共融環境改善工程近日完工，並開放使用。藉由增加公園綠覆面積，保留公園中的大型喬木並進行適度修剪，提升環境生態價值和美觀度。

盛興公園位於前鎮區盛興里，占地約1.08公頃，臨廣西路、林森三路、南天街及文橫三路交會處，周圍人口密集且鄰近三多商圈，是地方鄰里活動重要空間。

市府工務局今天新聞稿表示，改造設計理念以「尊重自然、便利使用、便於管理」為出發點，在規劃設計階段時，推動公民參與式設計，傾聽在地居民需求及建議，並將意見融入工程規劃設計。

工務局公園處說明，藉由增加公園綠覆面積，保留公園中的大型喬木並進行適度修剪，同時也升級改造盛興公園的現有環境，並新增無障礙步道系統及園區告示，設置排水、澆灌系統，增加休憩座椅數量等。

此外，也保留既有體健設施與遊具，同時新增3組健身器材及平衡敏捷訓練設施套組。另外重新打造水景廣場，修繕老舊管路及周邊硬體設備，既有半圓廣場改造，增設雙排看台座椅。

夜間照明系統也全面升級，除了基本夜間安全照明，也強化水景廣場及活動廣場照明氛圍，帶給市民更安全、舒適夜間使用體驗。（編輯：孫承武）1131220