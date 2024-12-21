魷魚遊戲英熙娃娃將點燈 網友熱議「千萬別動」

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（中央社記者林巧璉高雄21日電）韓國影集「魷魚遊戲」在台灣的宣傳活動今天下午將登場，晚間還有遊戲和無人機大秀。巨型「英熙娃娃」近日現身引發話題，網友爭相討論遊戲形式，更互相提醒「聽到音樂千萬別動」。

「魷魚遊戲」第2季將展開Netflix在台灣最「大」型宣傳活動，活動將於今天下午在高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場，除了點亮「英熙娃娃」，屆時將有無人機及萬人粉紅派對。近日活動場地天天成為打卡景點，「英熙娃娃」一舉一動更是受到關注，不論是充飽氣或洩氣都有民眾拍照上傳分享。

網友也熱烈討論今晚「1.2.3高雄人」遊戲將如何進行，看過「魷魚遊戲」第1季的民眾互相討論「聽到音樂千萬別動」，有人說「動了就會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」。

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根據「一日限定萬人粉紅派對」活動流程，今天上午10時「巨型英熙娃娃」將在海上現身，下午5時30分至6時25分是「粉紅守衛集結」時間；晚間6時25分至40分「1.2.3高雄人」遊戲啟動，並點亮「英熙娃娃」，後續將有10分鐘港灣無人機大秀。英熙娃娃將從今天起展至明年1月5日。

「魷魚遊戲」2021年首播後迅速風靡全球，成為Netflix在全球觀眾中觀看次數最高影集之一，反映當代激烈競爭與社會縮影，且以韓國兒時遊戲為背景，轉化所有元素如藝術、音樂、時尚與遊戲，蔚為全球文化與熱潮。（編輯：謝雅竹）1131221