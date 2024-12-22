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台灣燈會2025年桃園登場 市府邀攤商秀美食

2024/12/22 15:13（12/22 15:26 更新）
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2025年台灣燈會將在桃園市舉行，桃市府經濟發展局22日表示，以「多元文化」為主題邀集桃園在地特色攤商參與，包括美食市集及主題市集。圖為主燈「無限樂園」21日舉行安座典禮。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年12月22日
2025年台灣燈會將在桃園市舉行，桃市府經濟發展局22日表示，以「多元文化」為主題邀集桃園在地特色攤商參與，包括美食市集及主題市集。圖為主燈「無限樂園」21日舉行安座典禮。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年12月22日
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（中央社記者吳睿騏桃園22日電）2025台灣燈會將於明年2月12日登場，桃園市政府經濟發展局今天表示，市府以「多元文化」為主題，邀集桃園在地特色攤商參與，除了可帶來商機，也可展現桃園美食特色。

2025台灣燈會將於明年2月12日至2月23日於桃園市舉行，主燈「無限樂園」昨天（21日）安座。經發局今天發布新聞稿表示，2025台灣燈會設有「主燈展演場（A18展區）」，以及「光的遊戲場（A19展區）」2大展區，周邊都會設置美食市集。

經發局說，市府以「多元文化」為主題招募在地特色攤商參與，包括美食市集及主題市集，其中美食市集在高鐵站前西平面停車場（青園路與高鐵站前西路1段路口），展期從明年2月11日至23日共13日，預計招商149攤。

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另外，主題市集在亞洲矽谷物聯網（IOT）展廳旁西側空地及桃園會展中心旁文康路上，展期從明年2月7日至23日止計17日，預計招募165攤。2市集營業時間都是平日下午2時至晚間10時，假日則是上午10時至晚間10時，攤位日租金為新台幣8000元至1萬元，備取各20攤，1月15日公布確定錄取名單。

經發局指出，相關招商簡章及報名表可前上經濟發展局網頁查詢，有興趣攤商及店家可於27日晚間12時前報名參與，讓國內外參觀「2025台灣燈會」遊客，能在欣賞精彩光影盛會同時，也能盡情享受美食市集匯聚桃園在地特色美食，展現地方特色。（編輯：方沛清）1131222

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