台灣燈會預算達3億元 桃園議員認市府說明不足

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（中央社記者葉臻桃園19日電）桃園市議會今天審查總預算，民進黨籍議員認為觀旅局的「2025台灣燈會」預算高達新台幣3億元，細項卻說明不清，可見市府還沒準備好，應提供詳細活動預算說明及資料。

民進黨籍桃園市議員許家睿質詢桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟有關爭取中央補助進度、項目及審核時間等問題時，周柏吟指出，無法保證中央會核定市府所提的申請經費及審核時間，但有信心爭取通過。

許家睿認為市府預算說明不足，提出「擱置」動議，現場出席議員40名，以舉手方式表決，最後以13名同意、23名反對，預算擱置並未通過。

民進黨籍桃園市議員王珮毓認為，觀旅局的「辦理2025台灣燈會活動相關費用」預算書不到100字，距離活動剩不到3個月，預算說明仍不具體。

民進黨籍桃園市議員魏筠表示，桃園有舉辦台灣燈會的經驗，即使中央核定部分尚未確定，觀旅局仍要提早規劃周邊交通動線。

民進黨籍桃園市議員林志強也說，「2025台灣燈會」預算龐大，希望局處提出更詳細的資訊和議員好好溝通。（編輯：林恕暉）1131119