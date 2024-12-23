雲林東勢鄉土雞場確診禽流感 撲殺5225隻黑羽土雞

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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）雲林東勢鄉一土雞場20日發現異常死亡，業者主動通報，經檢驗確診H5N1，雲林縣動植物防疫所今天執行撲殺銷毀5225隻黑羽土雞，並完成場區及周邊環境清潔消毒工作。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，東勢鄉養雞業者20日發現雞隻出現異常死亡，主動通報，今天確診H5N1亞型高病原性禽流感病例後，依標準作業程序，執行5225隻黑羽土雞撲殺銷毀作業。

防疫所已完成場區及周邊環境清潔及消毒工作，同時案場周邊55間家禽場列管，近日將會進行採樣。

廖培志說，此案為雲林縣入秋後第1起禽流感案例，為防範禽流感疫情，針對家禽飼養密集區域、疫情發生高風險區域、與鄰縣交界重大路口及候鳥棲息的海口與濕地等地方，採不間斷、連續性加強環境消毒作業，以降低空氣中病毒濃度。

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此外，禽農務必提高警覺，落實門禁管制管理工作，並加強人員、車輛、運輸載具等進出清潔及消毒作業，防範疫病造成產業重大損失。

廖培志強調，全球高病原性禽流感疫情十分嚴峻，經分析，疫情與候野鳥遷徙有密切關係，加上近日東北季風增強氣溫偏低，易造成家禽緊迫，導致抵抗力降低，籲請養禽業者落實禽場防疫措施，務必完成清潔消毒，每天自主觀察禽隻健康狀況，倘發現異常，應立即通報，以防範病毒散播風險，造成重大經濟損失。（編輯：陳仁華）1131223