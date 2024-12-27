「雄挺利」第二彈 高市助青創最高5年免利息

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）繼第1梯次成功協助近50家青創企業穩健發展後，高雄市青年局今宣布「雄挺利」利息補貼計畫第二梯次將於明年1月1日起開放民眾送件，最高享200萬5年利息補貼，名額有限。

青年局今天新聞稿表示，「雄挺利」計畫第二梯次將於2025年1月1日開跑，通過「經濟部中小企業處青年創業及啟動金貸款」青創業者，即享最高200萬元5年利息補貼。

第2梯次申請時間至明年6月30日止，凡年滿18歲至45歲、設籍高雄滿3個月，並於高市設有5年內公司、商業登記，且向兆豐銀行高雄各分行（不含簡易型分行）或高雄銀行營業部申請經濟部青創貸款獲貸者，即可同步享有利息補貼，最高補貼金額可達新台幣10萬元，讓青年創業者在實現夢想道路減輕貸款壓力。

青年局長張以理表示，「雄挺利」計畫預計支應1億元貸款本金5年利息補貼，第2梯次將繼續與兆豐銀行與高雄銀行合作，符合資格青創業者，可洽兆豐銀行或高雄銀行一站式完成青創貸款及利息補貼申辦，核准後由銀行直撥入帳。第2波補貼政策上路，希望能減輕青創業者經營壓力，進而為產業注入活水，提升高雄在地就業機會，朝友善創業城市目標邁進。

「113年度雄挺利」利息補貼政策自推出以來受青創業者好評，「雄挺利」第1梯次補貼計畫圓滿落幕，參與青創業者多給予高度肯定，「茂登碳中和環保有限公司」創辦人林昱衡表示，為解決全球面對減碳燃眉之急，公司針對碳資產管理，提供從培訓到碳盤查、碳足跡與碳匯諮詢全方位服務，並積極布局東南亞市場，目標成為整合國際資源鏈的綠色媒合平台，協助企業低碳轉型。

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在創業過程中，財務管理與人力資源發展是創業常見棘手難題，透過「雄挺利」利息補貼計畫，穩健推進業務，同時完善內部管理，逐步奠定在台灣與東南亞碳中和市場關鍵地位。

此外，主打寵物插畫設計的創業品牌「秋爽寵物插畫事務所」，作品風格細膩充滿童趣，深受市場喜愛。負責人邱頌唯表示，創業過程資金緊迫是一大難題，透過「雄挺利」利息補貼計畫減輕負擔「有了後盾，備感安心」，更感受政府力挺青創產業支持與用心。（編輯：孫承武）1131227