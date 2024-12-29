罷免3中市藍委3團體設攤連署 週末參與民眾熱絡

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中罷免市區3國民黨立委的3個罷免團體，近日積極展開連署行動，許姓志工今天表示，昨天週末在市民廣場設攤連署，民眾參與熱絡，盼早日達標能在明年2月遞交連署書。

台中市3個公民團體從今年5月起展開罷免北北屯區黃健豪、中西東南區羅廷瑋、西南屯區廖偉翔等連署行動，並分別命名為「斷健行動」、「敲羅行動」及「廢翔行動」，在立法院通過選罷法等3法案後，3公民團體發現，參與連署民眾有增加趨勢。

「斷健行動」的許姓志工表示，3個罷免團體除了平時個別設攤展開連署外，假日也會聯合設攤，昨天週末「台中3連罷」就在市民廣場一起行動，民眾參與熱絡，昨天3個區3個小時就收到超過1100份罷免提議書，這1週累計收到超過2500份連署書。

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許姓志工指出，由於明年2月立委任滿1年才能提出罷免案，這段期間，罷免團體將持續進行連署行動，而且不以第1階段門檻份數為滿足，將以第2階段目標努力邁進，因為擔心遞交中選會時，有些連署書可能因資料不全被打掉，還是要多連署一些比較保險。

至於未來向中選會遞交連署書，許姓志工說，將由3團體進行討論，看是要一起送出或是個別遞交，有可能3區一起送出，目前出攤連署，不定時展開，只要志工時間可以就出攤，今天下午5時到7時會在一中街進行連署。（編輯：陳仁華）1131229