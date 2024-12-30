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紓解馬公市區停車問題 澎湖113年新增近1300車位

2024/12/30 16:25
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（中央社澎湖縣30日電）澎湖縣政府為解決馬公市區停車問題，今天在中興國小地下停車場啟用後，今年3座停車場完成，共新增近1300個停車位，可望紓解市區與路邊停車問題。

縣長陳光復今天在中興國小地下停車場啟用時表示，縣府為解決市區與路邊停車問題，今年分別有南海立體停車場、28日啟用的馬公國小地下停車場，分別可提供400與516個停車位，中興國小有347個停車位，可紓緩市區停車問題。

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中興國小地下停車場今天下午在山水國小舞獅隊表演下，由陳光復、縣府秘書長蔡淇賢、立委楊曜助理段湘玲、無黨籍議員蘇陳綉色、建設處長陳文耀與中興國小校長陳智賢等人共同剪綵後，並由縣長等人公務車率先體驗。

澎湖縣政府建設處表示，中興國小地下停車場耗時近4年才完工，今天啟用，停車場採用全智慧化管理系統，採人車分流，可快速自動查詢停車位置、在席偵測空車位資訊及無現金支付機制，共有347停車位，即起至12月31日止開放地下停車場免費停車，114年1月1日起開始收費。（編輯：陳仁華）1131230

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