加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲付清4000萬元二度交保 戴電子腳環步出法院
首頁 / 地方

新財劃法 國民黨澎湖議會黨團：地方建設福利大助力

2024/12/30 16:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣30日電）藍白立院聯手通過財劃法修正，國民黨澎湖縣議會黨團今天以行動全力支持，呼籲中央公平分配資源，確保澎湖獲得更多財政支持；對縣長陳光復所提納入澎湖海域面積，也樂觀其成，可再增補助。

國民黨澎湖縣議會黨團今天在澎湖縣黨部舉行「支持財劃法修正案」把餅做大，分配更公平、經費更穩定記者會，由黨團書記長許國政主持，黨團議員吳政杰、許育愷、莊光大與黨部副主委鄭宗琳等人出席，以行動支持立院黨團所通過的財劃法修正案。

許國政指出，財政收支劃分法已超過25年未修正，早年在省政府時代，省府60%、地方40%，25年前中央75%、地方25%，中央集權又集錢，當時在野的民進黨還力爭，現在民進黨執政，換了位子、換了腦袋，國民黨此次修正版本的結果是中央65%、地方35%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

許國政指出，立院三讀財劃法修正，從中央拿出3700多億元給地方，其中澎湖分配有49億元，加上原有的一般性與專案等補助，澎湖足足增加80餘億元，對地方建設與福利有很大助力。

國民黨澎湖縣議會黨團重申，未來將持續為地方財政爭取更多權益，與中央合作推動澎湖各項建設，實現區域平衡發展目標，並攜手為全體縣民謀取更大福利，對於陳光復提出將澎湖海域面積納入的看法，也樂觀其成，可望增加補助額度。（編輯：陳仁華）1131230

許國政
澎湖風帆船冬季公開賽 國內外150選手8級陣風中競技
陳光復
雙湖園水資源中心 澎湖首座國家認證環境教育場域澎湖馬公國小地下停車場暨運動場 同步啟用
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：