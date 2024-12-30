雙湖園水資源中心 澎湖首座國家認證環境教育場域

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（中央社澎湖縣30日電）澎湖雙湖園水資源中心今年通過環境部審查通過，成為澎湖首座國家級認證環境教育場域，今天揭牌啓用，未來攜手推進環境保護與教育，共創綠色永續。

雙湖園水資中心環境教育場域揭牌，今天由澎湖副縣長林皆興、縣府秘書長蔡淇賢、工務處長林文藻、澎湖科大教授白如玲與業興環境科技副總經理劉志忠等人共同主持，現場並進行水資中心環境教育展示與導覽。

林皆興表示，縣長陳光復對於被列為「看不到的建設」下水道污水處理至為重要，全力投入推動，目前完成有雙湖園、山水、西衞與光榮等5處水資源中心，可處理污水處理2800噸。其中雙湖園水資源中心日處理680噸，並爭取中央補助50億元，預計10年內完成馬公地區1萬噸的污水處理，未來可望隨水費徵收使用者付費制度，讓每位民眾對環境保護有所貢獻。

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澎湖縣工務處表示，雙湖園水資中心以最先進的薄膜生物反應淨水系統（MBR）處理，將處理後的水作為園區灌溉及回收作休憩園區用水，廠內增設「創意水舞在雙湖」、「菊島雙湖水噹噹」及「雙湖濾水一級棒」環境教育設施，讓民眾與學童透過實際的體驗與互動學習，提升民眾對澎湖水資源的認知，培養愛水、惜水、護水的態度。

工務處表示，位於馬公市的雙湖園水資中心結合有污水處理、水資源管理、濕地保育與社區共融等面向，是澎湖首座家戶接管的水資中心。民國110年8月啟用，大幅改善周遭環境及生活品質，曾獲得公共工程金質獎，今年更通環境部環境教育認證審查，成為澎湖首座「國家級環境教育設施場所」認證。（編輯：孫承武）1131230

澎湖雙湖園水資源中心通過環境部審查，成為澎湖首座國家級認證環境教育場域，30日由副縣長林皆興（右2）、縣府秘書長蔡淇賢（右3）、工務處長林文藻（右）等人共同揭牌。中央社 113年12月30日