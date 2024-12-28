澎湖馬公國小地下停車場暨運動場 同步啟用

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（中央社澎湖縣28日電）澎湖馬公國小地下停車場暨運動場等工程，今天同步舉行啟用，超過1400個日子沒有運動場的馬公國小，終於有新的運動場來舉辦賽事，全校師生最為歡喜。

馬公國小地下停車場暨運動場與公共藝術，今天由澎湖縣長陳光復、縣府秘書長蔡淇賢、行政院南部服務中心副執行長陳慧玲、馬公市長黃健忠、國民黨議員許國政、無黨籍議員魏睿宏、蘇陳綉色、建設處長陳文耀與馬公國小校長王文瑞等人共同剪綵後，宣告停車場與運動場同步對外開放使用。另一處中興國小地下停車場與運動場，則安排在30日啟用。

陳光復表示，馬公國小地下停車場的興建，耗時近4年才完工，今天啟用，感謝學校與附近居民體諒，可望紓解市區部分停車問題，尤其又緊臨馬公北辰市場，過年期間，採買的人車湧現，可適時調節市區停車問題。

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除了地下停車場，馬公國小運動場與學校公共藝術今天也同步啟用，全校師生最為開心，現場安排低年級小朋友進行滾大球等趣味競賽，終結近4年學校沒有運動場的窘境。

澎湖縣政府建設處表示，馬公國小與中興國小2座地下停車場全新場域，設有行人專用道將人車分離，分別可停放516和347個停車位，停車場設計均以智慧停車及人本概念出發，場域內進出口均設有車牌辨識系統、智慧尋車系統、車輛在席偵測系統，並設有自動繳費機可供離場繳費使用，啟用當天至12月31日開放免費停車，114年1月1日起開始收費。（編輯：謝雅竹）1131228

澎湖馬公國小運動場28日舉辦啟用典禮，澎湖縣長陳光復（右8）等人出席，超過1400個日子沒有運動場的馬公國小，終於有新的運動場。中央社 113年12月28日

澎湖馬公國小地下停車場28日啟用，可望紓解市區部分停車問題，尤其又緊臨馬公北辰市場，過年期間，採買的人車湧現，可適時調節市區停車問題。中央社 113年12月28日