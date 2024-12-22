超萌療癒羊毛氈作品 澎湖文化局文馨藝廊展出

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（中央社澎湖縣22日電）「羊毛氈歡樂聖誕節-趙桂妃」作品展，今天起在澎湖縣文化局文馨藝廊展出，利用羊毛氈線一針一戳方式創作超萌可愛作品，包括有黃色小鴨與耶誕節慶玩偶等，令人感到療癒。

澎湖縣文化局「羊毛氈歡樂聖誕節-趙桂妃」作品展，今天起在文馨畫廊展出，澎湖縣長陳光復、秘書長鄉蔡淇賢、文化局長陳鈺雲與地方藝術界代表都到場參加開展儀式，盛讚趙桂妃是多才多藝的藝術家，現場也實際體驗羊毛氈針戳創作。

趙桂妃表示，自己並非科班出身，早年擔任知名品牌美容師時，偶然接觸到羊毛氈的創作作品，感覺羊毛除可禦寒保暖外，還可作為藝術創作材料，對身心很有療癒功能，因而與羊毛氈結下不解之緣，一頭栽進針戳創作，20餘年來，投入羊毛氈的創作，累積有200多件大小不一的作品。

「羊毛氈歡樂聖誕節-趙桂妃」展出有以世界名畫「拾穗」、台東伯朗大道、日本富士山、澎湖天人菊、摩西分海等為創作題材的25幅羊毛氈畫作，以及琳瑯滿目的黃色小鴨、耶誕麋鹿等大小200餘件羊毛氈系列玩偶作品，件件模樣超萌可愛。

澎湖文化局表示，「羊毛氈歡樂聖誕節-趙桂妃」作品展，今天起展出至114年1月3日，民眾可前往參觀。（編輯：謝雅竹）1131222

澎湖縣文化局「羊毛氈歡樂聖誕節－趙桂妃」作品展22日起展出，藝術家趙桂妃（紅衣）現場帶領縣府秘書長蔡淇賢（右）等人體驗羊毛氈針戳創作。中央社 113年12月22日