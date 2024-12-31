屏東環保局歲末擴大稽查 現場告發違規23件

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（中央社記者黃郁菁屏東縣31日電）屏東縣政府環保局歲末擴大聯合稽查行動，昨天針對熱點地區稽查畜牧場、工廠異味、廢水偷排、露天燃燒等案件，違反空污、水污、廢清法者現場即告發23件。

屏東縣長周春米表示，許多環境問題源頭來自少數業者不法行為，對公共衛生及自然環境造成嚴重影響。為迎接農曆春節，環保局「稽查無假期計畫」不間斷，將持續強力稽查，確保每個縣民都能在乾淨無污染環境中生活。呼籲所有業者依法行事，共同維護屏東縣環境品質。

環保局今天新聞稿表示，維護屏東縣環境品質，環保局除原定24小時陳情案件稽查勤務外，於歲末及迎新春之際，展開全方位擴大聯合稽查行動，由環保局長顏幸苑率領7名科長及人員共計90人，昨天下午2時至9時，「日時到暗時」兵分多路至各熱點地區畜牧場、工廠異味、廢水偷排、露天燃燒、違規廣告物、環境衛生及公廁清潔等案件進行深入稽查。

環保局指出，聯合大稽查行動針對近期屢遭民眾陳情或網路輿情投訴案件，昨天巡查畜牧場114家次、工廠29家次、砂石場8家次、資收場65家次、髒亂點25處（如交通場站、商圈、交通要道、學區周遭等）、露天燃燒熱區39處（沿山公路及屏南產業園區邊等），共稽查280家次。針對水質不佳者採樣11點次、異味官能採樣4點次，待檢測報告結果，再行依法裁處。

依環保局統計，現場告發違反空污法9件、水污法1件、廢清法13件，合計告發23件，其中稽查到某家知名養雞場，因於該場周界外異味嚴重影響附近居民生活，現場立即進行異味官能採樣，並經漏夜檢測結果，其異味值超出標準數倍；另違規廣告物有16件。

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環保局也查獲屏東2家位於屏東市及內埔鄉資源回收場，1件未妥善貯存有污染地面，1件未具再利用資格收受可再利用廢棄物，皆已違反廢棄物清理法相關規定，也將一併依法告發處分。

環保局強調，為有效遏止不肖業者違規行為，持續推行「天羅地網」、「夜鷹早鳥」及「稽查無假期」等稽查計畫，藉由主動稽查與取締，防範各類污染源，針對歲末年初假期強化稽查作業，預計年前將再實施1次擴大稽查。（編輯：謝雅竹）1131231