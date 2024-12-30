屏東國際棒球場動土 縣府棒協見證發展里程碑

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）台灣勇奪世界棒球12強賽冠軍後，屏東縣政府籌畫多年屏東國際棒球場，今天舉行動土典禮，中華職棒大聯盟、棒協等共同見證發展里程碑，工程預計2027年完工。

屏東國際棒球場將坐落於高鐵屏東車站都市計畫運動公園用地內，可容納1萬5000人席位，第1期工程規劃有生態滯洪池、景觀公園、停車場及周道路等設施，總經費約新台幣25.8億元，今天舉行動土典禮；教育部長鄭英耀、屏東縣長周春米、中華棒球協會副理事長趙士強、中華職棒大聯盟秘書長楊清瓏等人出席共同見證。

鄭英耀致詞指出，台灣會成為棒球王國，棒球搖籃就是屏東縣，期待把美好的棒球故事從屏東出發，也感謝周春米團隊克服困難，讓別具歷史與傳承意義的棒球場順利動土。

周春米表示，棒球在台灣、屏東都是很受歡迎的運動，民國68年興建完成的屏東縣立棒球場迄今已使用45年，一路見證了屏東棒球發展，但是隨著時光流逝日漸老舊，相關設備、動線已經不符職棒賽事要求，因此在前縣長潘孟安任內籌畫，自己立委任內積極爭取經費，最後由前行政院長蘇貞昌拍板定案，在屏東打造最接近高鐵站的國際棒球場。

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周春米說，感謝教育部對屏東國際棒球場的重視，希望可以在經費上繼續支持，加速推動第2期工程；除了推展城市棒球隊，每年舉辦屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽外，也在潮州、麟洛等地興建多座棒球練習場，讓基層選手有更好訓練與比賽經驗。屏東國際棒球場預計2027年底完工，未來會爭取職棒和國際運動賽事到屏東舉行，希望大家持續支持體育運動，攜手推動屏東棒球發展。

中華職棒中信兄弟球員吳俊偉接受媒體聯訪表示，屏東縣棒球場因為比較老舊，現在有機會可以蓋新的球場，會好好珍惜，希望蓋好之後也可以回到屏東土地打球。（編輯：李淑華）1131230