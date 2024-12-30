加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲付清4000萬元二度交保 戴電子腳環步出法院
首頁 / 地方

屏東到宅月嫂80小時溫暖首創 2025年起納入流產媽媽

2024/12/30 15:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）屏東縣政府推動家庭友善政策，其中到宅月嫂80個小時免費服務，從2025年起，將「懷孕滿20週（含）或胎兒500克以上」的小產媽媽也納入補助，全國首創，展現細緻關懷。

屏縣府今天發布新聞稿表示，首次將懷孕滿20週（含）或胎兒500克以上小產媽媽納入到宅月嫂服務範圍，這項全國首創政策，填補現有生育服務中對特殊情境女性支持的空白，提供產後女性生理與心理雙重支持，讓面臨挑戰的媽媽不再孤單，能安心進行調養，逐步恢復身心狀態。

另外，為避免過去因產後臨時申請而錯失到宅月嫂服務情況，屏東縣從2025年起，申請時程提前至「婦女懷孕滿4個月至新生兒出生前」，確保月嫂服務在產後第一時間到位，協助媽媽快速進入恢復狀態，專心調理身體與照顧新生兒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

縣長周春米強調，目標不僅是解決生育過程中現實需求，更是創造女性放心迎接生命旅程環境；社會處長劉美淑也表示，希望無論是迎接新生命喜悅，還是面對生命無常艱難，這項服務都能為女性帶來溫暖與力量。

社會處表示，自2010年開辦以來，縣府已累計完成逾3500次到宅月嫂服務，滿意度達9成以上；從育兒指導到心理陪伴，這項服務不僅幫助媽媽們建立信心，更為家庭在迎接新生命過渡期注入溫暖與支持。（編輯：陳仁華）1131230

#社會處長
#屏東縣
#屏東縣政府
#周春米
#屏縣府
#劉美淑
周春米
屏東國際棒球場動土 縣府棒協見證發展里程碑屏東王船文化館慶開幕 明華園封街公演座無虛席
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：