台中豐原慈濟宮公款遭挪用 前出納為不實指控致歉

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中豐原慈濟宮112年5月查核發現前出納林姓女子挪用公款，廟方提告業務侵占。林女今天出面表示，因遭人誘導才錄下並散播不實指控的音檔，導致廟方及主委聲譽受損，深感抱歉。

豐原慈濟宮112年查核發現林姓前出納挪用公款新台幣325萬元，廟方提告業務侵占，案件還在審理中，卻傳出廟方主委、總務組長侵占公款、偽造文書、收賄等情事，地方引發討論，為此，國民黨市議員邱愛珊也在議會質詢，要求民政局調查。

慈濟宮今天召開記者會，林女在父親的陪同下出席，林父率先道歉表示，因女兒一時糊塗所造成的紛爭，深感抱歉。林女也出示親筆簽名的自白書，她表示，挪用公款後因情緒慌亂，曾向管委會一名委員求助，後輾轉接觸魏姓男子（邱愛珊的先生）。

林女提到，魏男以誘導性提問「主委是否收回扣、偽造文書或侵占公款」，她因一時情急全盤承認且被錄音，後來錄音檔遭廣傳，造成主委陳誌鋒聲譽受損，廟務也有許多紛擾。林女強調，所有指控純屬自己誇大、捏造。

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陳誌鋒表示，林女對他做出不實指控，已對廟方及個人名譽造成重大損害，相關行為他將提出告訴，林女挪用325萬元，林父已代為償還204萬元，其餘款項將按月分期歸還。官司是否和解，需待管理委員會討論後才能決定。

魏男也透過文字稿表示，希望了解慈濟宮的財務狀況，詢問林女的過程並無誘導，若無林女自述，怎麼會有清楚的時間點與人事物，林女現今翻供，為慈濟宮背書，她的公信力令人存疑。（編輯：謝雅竹）1140103