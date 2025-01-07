屏東行動復能車服務逾4萬人次 獲贈2輛車量能提升

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）屏東縣政府2年前推動行動生活復能車，結合物理治療人員深入鄉鎮，已服務逾4萬人次，在地企業今天再捐贈2輛車及設備，9日起共有7輛車巡迴鄉鎮，讓服務量能再提升。

有感於屏東縣人口老化及有復能需求民眾日益增加，中洲建設股份有限公司及印象建設股份有限公司支持縣府，推展廣受好評社區行動生活復能政策，各捐贈1台車輛及相關儀器設備，1輛約新台幣250萬元，今天在縣府舉辦捐贈儀式。

屏東縣長周春米致詞表示，屏東縣地形狹長，許多鄉鎮位處偏遠地區且復能資源不足，縣府媒合企業資源，自民國112年2月21日起推動行動生活復能照護模式，結合衛生所醫師、護理師及物理治療團隊巡迴社區，提供民眾復能服務及衛教指導，提升服務可近性及便利性。

周春米指出，原有5輛行動生活復能車，加上今天的2輛，共有7輛車，預計分配屏東市1輛，屏北、屏中及屏南各2輛巡迴社區。

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衛生局長張秀君表示，社區行動生活復能政策推動以來廣受民眾熱烈迴響，已巡迴全縣396個村里，村里涵蓋率達86%，服務已逾4萬人次，後續新增的2輛車輛將延續服務並擴大照顧在地鄉親。

屏東縣物理治療師公會理事長竇文宏指出，車輛會配備雷射治療、循環機、電熱毯及治療床等，9日開始會有7輛車同時出發，1輛車配2名物理治療師，單場2個小時，可服務約20名民眾。（編輯：李亨山）1140107