加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
去年12月出口連14紅 全年4750.7億美元史上次高
首頁 / 地方

門諾醫院吉安長照園區2棟樓落成 春節後可望啟用

2025/1/9 16:09（1/9 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
門諾會醫療財團法人在花蓮縣吉安鄉南濱段興建長照園區，音樂人李宗盛等人捐贈「年華樓」及失智家屋「湧愛樓」，預計農曆年後啟用。（門諾醫院提供）中央社記者張祈傳真 114年1月9日
門諾會醫療財團法人在花蓮縣吉安鄉南濱段興建長照園區，音樂人李宗盛等人捐贈「年華樓」及失智家屋「湧愛樓」，預計農曆年後啟用。（門諾醫院提供）中央社記者張祈傳真 114年1月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣9日電）門諾會醫療財團法人在花蓮吉安鄉南濱段興建長照園區，包括音樂人李宗盛等捐贈「年華樓」及失智家屋「湧愛樓」，作為日照中心與失智團體家屋已完工，農曆年後可望啟用。

李宗盛得知門諾籌備興建長照園區後，出售北投老家捐給門諾，並感念父親李仲年、母親潘雪華的愛而命名為「年華樓」，同時也為失智家屋「湧愛樓」代言募集資金。

門諾吉安長照園區2棟建物陸續在2020年動工，日前終於完工，門諾醫院今天舉行落成典禮，李宗盛透過預錄影片表示，今天只是開始，未來將會帶給花蓮更多的愛、正能量及希望。

門諾會醫療財團法人總執行長張文信指出，年華樓建物外觀與地景融合，日照中心引進智慧功能，員工透過雲端可掌握園區狀況，長輩按壓名片卡按鈕，就可即時定位。

年華樓是4層樓建築，1、2樓是日照空間、3樓是多元空間，4樓是辦公室及會議室。吉安園區督導曾淑琪表示，年華樓為「小規模多機能整合服務中心」，預計收60名長輩，白天安排活動、提供餐食，可透過長照2.0轉介，另有3床臨時夜宿床位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

湧愛樓失智症團體家屋是3層樓，收治50歲以上、診斷有失智症且評估適合團體家屋生活者；曾淑琪說，共收26床，提供24小時住宿，每層樓收治9床，擺放家電、按摩椅及玩具等，營造家的感覺，還有麻將室，讓長輩動動腦，減緩失智。

門諾吉安長照園區還沒啟用，已有不少民眾詢問。花蓮縣衛生局長朱家祥表示，園區設立許可最快在農曆年後可取得，正式收案服務；門諾是醫療體系，相信將成為長照3.0政策、醫療結合長照的典範。（編輯：陳仁華）1140109

#朱家祥
#門諾醫院
#張文信
#李宗盛
李宗盛
五月天跨年唱新歌 感謝李宗盛「沒有他就沒有我們」陶喆小巨蛋開唱金曲連發 談911事件賦予音樂使命感
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：