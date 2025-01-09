門諾醫院吉安長照園區2棟樓落成 春節後可望啟用

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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）門諾會醫療財團法人在花蓮吉安鄉南濱段興建長照園區，包括音樂人李宗盛等捐贈「年華樓」及失智家屋「湧愛樓」，作為日照中心與失智團體家屋已完工，農曆年後可望啟用。

李宗盛得知門諾籌備興建長照園區後，出售北投老家捐給門諾，並感念父親李仲年、母親潘雪華的愛而命名為「年華樓」，同時也為失智家屋「湧愛樓」代言募集資金。

門諾吉安長照園區2棟建物陸續在2020年動工，日前終於完工，門諾醫院今天舉行落成典禮，李宗盛透過預錄影片表示，今天只是開始，未來將會帶給花蓮更多的愛、正能量及希望。

門諾會醫療財團法人總執行長張文信指出，年華樓建物外觀與地景融合，日照中心引進智慧功能，員工透過雲端可掌握園區狀況，長輩按壓名片卡按鈕，就可即時定位。

年華樓是4層樓建築，1、2樓是日照空間、3樓是多元空間，4樓是辦公室及會議室。吉安園區督導曾淑琪表示，年華樓為「小規模多機能整合服務中心」，預計收60名長輩，白天安排活動、提供餐食，可透過長照2.0轉介，另有3床臨時夜宿床位。

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湧愛樓失智症團體家屋是3層樓，收治50歲以上、診斷有失智症且評估適合團體家屋生活者；曾淑琪說，共收26床，提供24小時住宿，每層樓收治9床，擺放家電、按摩椅及玩具等，營造家的感覺，還有麻將室，讓長輩動動腦，減緩失智。

門諾吉安長照園區還沒啟用，已有不少民眾詢問。花蓮縣衛生局長朱家祥表示，園區設立許可最快在農曆年後可取得，正式收案服務；門諾是醫療體系，相信將成為長照3.0政策、醫療結合長照的典範。（編輯：陳仁華）1140109