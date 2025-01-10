竹縣男睡覺時大叫一聲失去呼吸 消防員電擊7次救回

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）新竹縣消防局今天表示，近日天氣冷，竹東鎮1名56歲男子睡覺時突然大叫一聲失去呼吸，家人連忙打119求救並配合施作CPR，救護人員到場連續電擊7次恢復脈搏，送醫搶回一命。

新竹縣消防局今天表示，這名56歲男子日前睡覺時，大叫一聲後就失去呼吸，家人連忙通報，消防局獲報研判已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），立即指導家人施作CPR，過程中男子一度有呼吸。

消防局說，不過男子家人回報呼吸次數時間為10秒僅1次（正常為2至3次），且為張口式的呼吸，推測為無效的「瀕死式呼吸」，讓家人持續進行CPR直至救護人員到場。

消防局指出，救護人員到場後，幫男子電擊2次後準備送醫，到院前又陸續電擊5次，男子脈搏恢復跳動，同時也能自主性呼吸，送醫搶回一命，於去年12月31日出院。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

消防局表示，113年共載送1062名胸痛患者，其中927人接受12導程心電圖監測，48人偵測出疑似心肌梗塞、30人有做心導管處置，成功拯救30個家庭。

消防局指出，心肌梗塞不再是中老年人專屬，去年有48名疑似心肌梗塞送醫患者，50歲以下有7人，年齡最低僅28歲。（編輯：林恕暉）1140110