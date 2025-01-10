加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
憲法訴訟法修法覆議案 藍白挾人數優勢否決
首頁 / 地方

竹縣男睡覺時大叫一聲失去呼吸 消防員電擊7次救回

2025/1/10 14:07（1/10 15:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣消防局10日表示，竹東鎮1名56歲男子睡覺時突然大叫一聲失去呼吸，家人連忙打119求救並配合施作CPR，救護人員到場連續電擊7次恢復脈搏，送醫搶回一命。（新竹縣消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年1月10日
新竹縣消防局10日表示，竹東鎮1名56歲男子睡覺時突然大叫一聲失去呼吸，家人連忙打119求救並配合施作CPR，救護人員到場連續電擊7次恢復脈搏，送醫搶回一命。（新竹縣消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年1月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）新竹縣消防局今天表示，近日天氣冷，竹東鎮1名56歲男子睡覺時突然大叫一聲失去呼吸，家人連忙打119求救並配合施作CPR，救護人員到場連續電擊7次恢復脈搏，送醫搶回一命。

新竹縣消防局今天表示，這名56歲男子日前睡覺時，大叫一聲後就失去呼吸，家人連忙通報，消防局獲報研判已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），立即指導家人施作CPR，過程中男子一度有呼吸。

消防局說，不過男子家人回報呼吸次數時間為10秒僅1次（正常為2至3次），且為張口式的呼吸，推測為無效的「瀕死式呼吸」，讓家人持續進行CPR直至救護人員到場。

消防局指出，救護人員到場後，幫男子電擊2次後準備送醫，到院前又陸續電擊5次，男子脈搏恢復跳動，同時也能自主性呼吸，送醫搶回一命，於去年12月31日出院。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

消防局表示，113年共載送1062名胸痛患者，其中927人接受12導程心電圖監測，48人偵測出疑似心肌梗塞、30人有做心導管處置，成功拯救30個家庭。

消防局指出，心肌梗塞不再是中老年人專屬，去年有48名疑似心肌梗塞送醫患者，50歲以下有7人，年齡最低僅28歲。（編輯：林恕暉）1140110

#新竹縣
#新竹縣消防局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：