屏東旅遊破3100萬人次 縣府持續加強國旅市場

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）屏東近年開發新觀光景點，縣府統計民國113年逾3100萬旅遊人次，比112年增加491萬人次，整體旅遊提升，縣府表示，顯示屏東仍深具觀光魅力，將持續加強國旅市場宣傳。

縣府今天發布新聞稿指出，委託數據公司針對屏東20大區域景點進行人流大數據分析，民國113年國內旅客到訪屏東共3174萬6436人次，相較112年增加491萬1281人次，成長率為18.3%；其中，國外旅客到訪有21萬9964人次，相較去年也增加2萬2748人，成長率為11.5%。

交通旅遊處指出，進一步觀察車流量部分，民國113車流輛為590萬1266輛次，相較112年增加149萬8121輛次，成長率為34%；再從國內旅客停留天數分析，民國113年旅客停留天數占比相較112年有所下降，國內旅客旅遊型態已轉變為當天來回，反映了當前旅客對於短途旅遊偏好，且景點知名度、交通便利、能夠快速往返等也都影響旅客選擇。

縣府指出，研判旅遊人次增加，與開發新觀光景點有關，例如霧台哈尤溪、車城看海美術館、勝利星村、屏菸1936文化基地、屏東縣民公園、王船文化館、共融遊戲場等，加上活動豐富，黑鮪魚文化觀光季、台灣祭、北野祭、落山風藝術季、四重溪溫泉季、半島世界歌謠祭、「屏東聖誕節」、屏東燈節、熱帶農業博覽會等，都非常吸引民眾，讓旅客到屏東有更多元遊程選擇。

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縣府提及，面對旅遊市場變化，今年已計畫改善各大旅遊景點的相關設施，並舉辦春、夏、秋、冬四季行銷活動，吸引更多國內外遊客到訪屏東。

另外，媒體報導墾丁地區有3家飯店將歇業消息引發關注。縣府強調，尚未收到這些飯店歇業申請，將進一步了解。而墾丁為國旅的熱門旅遊地點，縣府將持續強化觀光業者價位透明與合理化，提升旅宿服務品質，並促請墾丁國家公園管理處進行旅遊景點設施改善和管理，讓遊客享有更好的旅遊體驗。（編輯：李淑華）1140110