加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
洛杉磯野火至少11死 大火狂燒與氣候、政策有何關聯？一週大事彙整
首頁 / 地方

歷經強震、颱風休園整修 花蓮松園別館重新開放

2025/1/11 15:10（1/11 15:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
逾80年歷史建築花蓮松園別館，受0403地震跟颱風影響，園區老松樹及設施受損而休園整修，10日起重新開放。（松園別館管理團隊提供）中央社記者張祈傳真 114年1月11日
逾80年歷史建築花蓮松園別館，受0403地震跟颱風影響，園區老松樹及設施受損而休園整修，10日起重新開放。（松園別館管理團隊提供）中央社記者張祈傳真 114年1月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣11日電）逾80年的歷史建築花蓮松園別館，受0403地震跟颱風影響，園區老松樹及設施受損，去年9月休園整修，昨天起重新開放，將與花東藝術文化及工藝合作，推出展覽及體驗活動。

松園別館位於花蓮市，視野正對美崙溪入海口，可俯瞰花蓮港及太平洋海景，風景宜人，園內30餘株松木林立，樹齡皆達百年以上，優雅恬靜，每年約有15萬至23萬人次造訪。

去年0403地震加上颱風接連侵襲，造成館內建物及7棵松樹程度不一損傷，遊客量也減少，委外營運廠商祥瀧公司與營管單位退輔會達成決議，去年9月起休園整修，也提前與祥瀧公司解約。

松園別館休園期間，退輔會辦理對外招標，同樣由祥瀧公司得標，原訂今年1月1日開放，因設施仍在修復，因此延到10日開園。

營運團隊指出，松園別館是花蓮重要文化地標，災後重生將提升文化定位，與花東陶藝、纏花及金工等工藝師合作，透過進駐計畫，推出藝文展覽及體驗活動，成為在地工藝文化重要推手。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據花蓮縣文化局資料，松園別館興建於1942年，為當時日軍在花蓮的重要軍事指揮中心-兵事部的辦公室，1978年交由行政院退輔會管理，並於2002年9月23日公告登錄為歷史建築。

2003年花蓮縣文化局委外經營管理，舉辦過太平洋詩歌節、展覽等藝文活動；2019年起由產權單位國軍退除役官兵輔導委員會台東農場委外經營管理。（編輯：郭諭儒）1140111

#國軍退除役官兵輔導委員會
#花東
#花蓮縣
#花蓮縣文化局
去年0403地震
花蓮豐濱鄉推特色農產品 水牛、黑豆加工成伴手禮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：