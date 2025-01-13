北市防台版「地面師」詐騙 拍攝宣導片15日首映

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（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市地政局今天表示，近來發現歹徒會以抵押不動產手法詐騙民眾，有如日劇「地面師」翻版，為避免民眾受害，邀請檢警等第一線人員拍影片現身宣導防詐，宣導片將於15日首映。

台北市地政局新聞資料指出，北市土地價值高昂，為避免擁有不動產的民眾遭誘騙加入假投資群組，進而辦理高利息的不動產借款投資，已推動非金融機構抵押權設定案件的臨櫃關懷機制。

地政局表示，地政人員受理相關案件時，會先審查並主動提供詐騙案例及關懷提問，發現可疑就報警協助，此機制已在北市推動。

台北市警察局刑警大隊指出，不動產價值高，易成詐騙集團覬覦鎖定目標，歹徒除會詐騙被害人積蓄，更誘騙把名下房產抵押給民間借貸公司，投入更多資金，導致民眾負債累累。

市刑大表示，分析「打詐儀錶板」去年12月共受理2064件詐騙案、總財損新台幣21.3億餘元，以假投資、假檢警誘騙得手的金額最多，其中抵押不動產詐騙案有33件、總財損3.2億餘元。

警方分析，詐騙集團透過縝密計畫，層層分工，騙走被害人高價值房產，並架網站投放廣告、假冒檢警及公務員或勾結金主、土地代書（地政士）等進行詐騙。

地政局指出，已與警局合作推動防詐互聯網機制，把打詐儀錶板人形立牌及不動產詐騙宣導素材放在北市地政事務所及地政便民工作站。

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地政局表示，為分享經地政人員舉發且由檢警破獲台版「地面師」侵吞獨居長者遺產案件，特別邀承辦檢警、地政及政風拍宣導影片，並於15日舉辦「破獲台版地面師宣導影片首映會」，破案關鍵人物將現身說法。

日劇「地面師」是一部犯罪懸疑影集，講述在日本東京發生的一起高達上億日圓的房屋詐騙案。（編輯：戴光育）1140113