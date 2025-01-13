彰化月影燈季實境解謎遊戲 化身偵探破解景點謎團

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（中央社記者鄭維真彰化13日電）彰化縣政府推出彰化月影燈季實境解謎遊戲，結合八卦山自然生態園區等景點及虛擬場景，讓玩家化身偵探破解失蹤謎團，即日起開放網路報名，25日現場也會釋出限量名額。

彰化縣政府城市暨觀光發展處今天發布新聞稿，2025彰化月影燈季「行動代號‧大佛」實境解謎遊戲活動，玩家將化身偵探，透過小黃鷹線索，破解失蹤謎團，挑戰推理與想像力。

解謎關卡包括八卦山大佛風景區參佛道、九龍池、天空步道、八卦山自然生態園區、卦山村，以及隱藏版關卡扇形車庫，運用數位科技在「愛玩彰化」官方LINE進行，結合旅遊景點與虛擬場景。

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城觀處表示，為打造更多元的旅遊體驗，運用數位科技推展智慧觀光，今年度結合彰化縣八卦山大佛風景區、扇型車庫等入選交通部觀光署「台灣觀光100亮點」景點舉辦解謎遊戲。

解謎遊戲即日起在「愛玩彰化」LINE開放線上報名，限量500組；25日活動當天開放100組現場報名，每組收費新台幣150元可領取1盒解謎包，每盒可供1至4人遊玩，通關後每組可領取彰化涼圓、飲品及專屬通關禮各1份。（編輯：李淑華）1140113