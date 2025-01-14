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嘉基籌建長照大樓 公益路跑邀金牌選手助陣

2025/1/14 16:43
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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）嘉義基督教醫院在民雄鄉籌建雙福基督教醫院、社福長照大樓，4月26日將結合企業、金牌運動員舉辦公益路跑活動，一同「為愛多走一哩路」，活動收入全數投入籌建長照大樓。

嘉基今天發布新聞稿指出，嘉基醫院深耕嘉義67年，為讓年長者與慢性病患者不用舟車勞頓，就能獲得優質照護，在民雄鄉籌建雙福基督教醫院與社福長照大樓，並結合企業、社團及金牌運動員，4月26日將舉辦公益路跑活動，收入投入長照大樓籌建。

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嘉基於今天舉行活動記者會，嘉義縣衛生局長趙紋華、副局長莊美如等人出席，亞帕運跆拳金牌蕭翔文、全大運吊環9連霸體操選手陳智郁、北京奧運女子舉重金牌陳葦綾、杭州亞運滑輪溜冰速度過樁金牌王宥鈞、田徑U18組女子2000公尺障礙冠軍朱婕瑀均到場為路跑助陣。

嘉基表示，公益路跑活動規劃為21公里半馬，以及11公里、3公里體驗跑，並特別規劃「全國醫事人員報名費五折」回饋優惠。路跑路線設有8個補給站，現場還規劃主題市集，讓參賽者可以享用嘉義特色美食。（編輯：郭諭儒）1140114

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