彰縣設120座智慧站牌 可顯示公車到站資訊播影片

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（中央社記者吳哲豪彰化縣14日電）為提高民眾搭公車意願，彰縣府推動幸福候車計畫，花費2600多萬設120座智慧站牌；縣府指出，新站牌不僅能即時顯示公車到站資訊，並具有播放政令宣導影片、交通宣導等功能。

彰化縣交通處長林漢斌今天接受媒體聯訪時說，新式站牌運作穩定，去年12月底已完成驗收啟用，不僅到站時間顯示更準確，面板顯示器也能隨場域調節亮度，螢幕在強光下也能看清，提供民眾更方便的候車體驗。

交通處指出，縣府花費約新台幣2600萬設置120座節能智慧站牌，其中附掛式智慧站牌有37座，獨立式太陽能電子紙節能式站牌有83座。

交通處表示，附掛式智慧站牌除可提供公車到站資訊外，並具有播放政令宣導影片、交通宣導資訊等功能；獨立式太陽能電子紙節能式站牌則利用太陽能供電產生電場，使帶電色素粒子排列顯示在電子紙面板上，不僅省電節能，且可利用環境光源打在電子紙螢幕上，再折射至觀看者眼中。

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交通處指出，獨立式太陽能電子紙節能式站牌可減少視覺疲勞等問題，民眾也可透過面板側邊按鍵查詢路線圖，了解各路線停靠站資訊。

交通處表示，因應新站牌上線，縣府同步更新「彰化公車」APP，方便民眾查詢公車即時到站資訊。民眾可透過APP規劃搭車時間，避免現場久候，更靈活調整交通時間。（編輯：郭諭儒）1140114