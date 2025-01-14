加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

苗縣泰安梅樹盛開引人潮 鄉公所公告交管措施

2025/1/14 20:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣泰安鄉南清聯絡道路旁逾百株梅花近期盛開，吸引大批賞花、拍照人潮，也造成交通壅塞亂象，因當地道路狹窄，鄉公所今天公布車輛管制措施，呼籲賞梅遊客遵守、小心行車。

泰安鄉公所表示，冷氣團接連報到，泰安鄉南清聯絡道路山坡旁的富興梅園上百棵梅樹盛開，一大片雪白梅花覆蓋枝頭，民眾拍下美照經網路社群分享，吸引遊客蜂擁而至，但因山區兩側道路坡度陡、路幅狹窄，許多人直接把車停在路邊造成會車困難、交通打結。

公所表示，經與轄區派出所討論，將結合警方實施車輛管制措施，管制點設於苗62-1線往南清聯絡道路路口，假日上午9時至下午5時進行車輛管制（限制上山）；平日則視車流狀況彈性管制。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

公所指出，南清聯絡道路段平日有接駁車、長照車輛進出，假日有山區數十家露營區車輛下山，沿線路段兩側（白線內）及賞梅區周邊和轉彎處，嚴禁違停，警方將加強違規取締。

鄉公所建議遊客，將車輛依序單邊停放於苗62-1線，再從賞梅入口處（管制點）以徒步方式前往賞梅區，徒步距離約1.1公里），同時賞花之際，別忘把垃圾帶下山，留給山林乾淨的土地。（編輯：林恕暉）1140114

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：