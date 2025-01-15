雨水豐荔枝蒂頭蟲變多 高市府提醒農友果樹底層噴藥

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄市農業局委託國立嘉義大學監測發現，去年12月至今年1月荔枝細蛾（蒂頭蟲）密度較往年高，恐影響今年荔枝生產，呼籲農友適時防治危害，果樹底層陰暗等處仔細噴藥。

高雄市政府農業局今天發布新聞稿表示，去年秋季高雄市陰雨綿綿、雨水豐沛，導致果樹葉芽生長較多，因此也利於荔枝細蛾生長。

農業局委託國立嘉義大學執行荔枝細蛾田間密度監測，發現去年12月至今年1月荔枝細蛾密度較往年高，可能影響今年荔枝生產，呼籲農友加強防治，果樹底層陰暗、枯枝及落葉隱匿處須仔細噴藥。

荔枝細蛾又名荔枝蒂蛀蛾、蒂頭蟲、南風蟲，可危害嫩梢及果實，其幼蟲可鑽入新梢中髓、葉脈或葉肉中取食，造成空心狀，致使受害新梢與嫩葉萎黃枯死；於結果期，成蟲可產卵於果實表皮，幼蟲孵化後即直接蛀入果實內部危害。

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農業局表示，防治藥劑可選擇核准使用於荔枝細蛾的藥劑，例如42%益洛寧可濕性粉劑1500倍、11.7%賜諾特水懸劑2000倍、50%芬殺松乳劑1000倍等藥劑；並建議選擇作用機制不同藥劑輪流使用，以避免抗藥性產生。

為增加農民病蟲害防治安全用藥概念，農業局將辦理4場次荔枝病蟲害講習會，1月15日在杉林區農會、1月17日在旗山區南勝里活動中心、1月23日大樹區農會姑山倉庫及2月6日田寮區農會新興分部，呼籲農民踴躍參加。（編輯：陳仁華）1140115