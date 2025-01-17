寒假將屆 黃偉哲公開信籲注意安全及親子相處

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（中央社記者張榮祥台南17日電）113學年度上學期已到尾聲，台南市長黃偉哲發表公開信，呼籲注意寒假期間安全性，家長也要重視親子相處，且協助孩子建立正確網路使用觀念，避免涉及私密照外流。

黃偉哲公開信向全市家長表達感謝關懷，同時回顧台南市教育成果，並提出多項孩子安全守護措施，展現市府對教育及學生健康的重視。他指出，台南市過去半年教育方面屢獲佳績，肯定市府努力及台南教育力深厚基礎。

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黃偉哲表示，家長寒假期間應協助孩子建立正確網路使用觀念，避免涉及私密照外流，騎乘交通工具謹守規則，戶外活動應選擇安全場所，熟悉逃生路線，在開放水域或泳池注意防溺。當前呼吸道傳染病及腸病毒疫情升溫，黃偉哲也提醒保持衛生習慣，維持健康作息。

因應民國114年全國中等學校運動會將在台南市舉辦，黃偉哲說，下學期將提前於2月5日開學，4月21日至24日全中運期間停課，市府已對課程妥善調整規劃，確保教學品質不受影響。（編輯：謝雅竹）1140117