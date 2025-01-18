南投市辦拔蘿蔔活動 親子開心拔光上萬根

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）南投市公所今天在營盤路舉辦拔蘿蔔活動，參加者共約千人，2個小時悠閒拔光1.5公頃、上萬根蘿蔔，市公所表示，盼孩童在自然中探索、勞動中學習，體會農事辛勞與美好。

南投市公所表示，今天舉辦親子拔蘿蔔活動，由於採報名制，不需要瘋搶，1.5公頃、上萬根蘿蔔讓230組家庭悠閒「拔好拔滿」，也盼孩童感受自然與農村特色。

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南投市長張嘉哲表示，農田是人民生活根本，更孕育豐收與希望，今天邀市民走進田間，親身體驗拔蘿蔔樂趣、感受農村生活，讓孩子更懂得珍惜食物來之不易，也增添對地方農業的認同與支持，將持續推出更多貼近生活的活動，讓市民更深刻體會家鄉美好。

市公所表示，南投市營南一帶是水稻重要產區，今年入冬收稻後進入休耕期，農友過去種花養地，常見有油菜花，近年市公所與農民合作種蘿蔔，除供民眾自採，更透過活動推廣食農教育，今天地點在營盤路附近農田，孩子在家長陪伴下開心拔起碩大蘿蔔。（編輯：郭諭儒）1140118