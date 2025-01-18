北市抽查年貨大街 多家攤商標示不清要求限期改善

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（中央社記者劉建邦台北18日電）台北市法務局今天表示，台北年貨大街已登場，市府各局處組成聯合小組到場無預警稽查，41家次攤販的商品價格標示不清，以販售蛋捲、蘿蔔糕居多，已要求業者限期改善。

台北市政府法務局發布新聞資料指出，2025台北年貨大街從11日至27日登場，為使消費者放心採買，北市消保官聯合相關單位組成聯合小組在昨天前往現場無預警稽查。

法務局表示，聯合小組抽查迪化年貨大街的食品安全、電子磅秤、環境清潔、消防安全及商品標示等項目，盼提供市民安全及衛生的年節食品採購場所。

法務局指出，聯合小組派員到場稽查發現，採買人潮踴躍，統計從11日至17日，迪化年貨大街有41家次攤販的商品價格標示不清，又以販售蛋捲、蘿蔔糕最多。

法務局表示，依台北市消費者保護自治條例，針對違規攤商將由主管機關商業處通知限期改善，若屆期不改，可處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

法務局轉述衛生局說明，針對迪化年貨大街的食品衛生，衛生局已查核約593家次，輔導改善168家次，稽查3907件包裝及散裝食品，有7件標示不合格，後續如違規屬實，將依法開罰。

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法務局指出，赴迪化年貨大街的聯合稽查行動，針對常見糖果類、乾貨類等攤商的磅秤無預警抽檢，查核磅秤是否有斤兩不足，抽檢115家共258具磅秤，結果全合格。

法務局表示，消保官建議民眾選購年節食品，應貨比多家，並仔細確認商家標示售價的計價單位，避免衍生消費爭議，且要注意包裝完整，留意販售場所環境的潔淨衛生，有消費爭議可撥消費者服務專線1950或市民熱線1999申訴。（編輯：張銘坤）1140118