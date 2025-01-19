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「台東慢漫遊」攬客 台東越南包機加碼2架次

2025/1/19 12:07（1/19 12:26 更新）
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台東縣政府推台東越南河內雙向包機獲好評，今年以「台東慢漫遊」為主題，到越南舉行推介會，預計4月及8月底再直飛2架次包機到台東。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 114年1月19日
台東縣政府推台東越南河內雙向包機獲好評，今年以「台東慢漫遊」為主題，到越南舉行推介會，預計4月及8月底再直飛2架次包機到台東。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 114年1月19日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）東縣府推台東越南河內雙向包機獲好評，今年以「台東慢漫遊」為主題，拜訪多家越南旅行社，邀請業者招攬更多遊客到台東旅遊，預計4月及8月底再直飛2架次包機到台東。

台東縣政府今天發布訊息表示，持續深耕越南市場，縣府交通及觀光發展處長卜敏正率隊，17日起連2天前往越南拜訪當地前5大組團旅行社及觀光署駐越南辦事處，宣傳台東人文風情、自然美景，並見證台越兩地旅行社共簽合作協議，業者稱許今年越南到台東旅客一定翻倍成長，4月及8月底預計再直飛2架次包機到台東。

縣府繼2024年台東越南河內雙向包機獲好評，今年越南推介會以「台東慢漫遊」為主題，拜訪多家越南旅行社，與會業者對台東山、海、原民文化展現高度興趣，並建議增加越南廣告行銷，讓越南人對台東旅遊有更多認識與期待。

推介會中，台灣地接社華府旅行社在縣府見證下，與承辦越南包機任務的順捷旅遊、Vietravel旅行社，簽訂包機合作協議，推動行銷越南遊客組團遊台東。

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順捷旅行社總經理陳僑漢表示，越南經濟快速成長，越南人出國旅遊越來越多，台東擁有優質旅遊環境，相關遊程無論農遊體驗、美食品賞、原民文化參訪，都與許多越南遊客旅遊需求契合，尤其繽紛多彩、充滿歡樂的熱氣球嘉年華活動詢問度特高，相信推介會必提升包機遊程銷售。

卜敏正指出，台東與越南有很多相似處，有山有海，但台東原住民文化及一望無際的太平洋藍，香甜可口的鳳梨釋迦，都是到台東才能感受到的美食、文化特色；原訂4月1班從胡志明飛台東包機相當受歡迎，越南業者已規畫再加班，期許吸引更多越南朋友走訪台東，感受台東之美。（編輯：陳仁華）1140119

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